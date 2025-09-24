En su vuelta al TC Pick Up, el “Gurí” Martínez no sumará puntos y correrá como invitado

El talense Omar Martínez se pondrá nuevamente buzo y casco para competir en TC Pick Up y lo hará en condición de local: en el autódromo Ciudad de Paraná, del Club de Volantes Entrerrianos (CVE), que él mismo preside.

Lo hará con una Toyota Hilux, llevará el número 121 y contará con la asistencia técnica de Adrián Fernández y toda su escuadra. Pero la vuelta del Gurí se producirá como invitado y no sumará puntos en el campeonato de las camionetas. Así lo establece el reglamento de la Asociación Corredores Turismo Carretera.

“Conforme lo resuelto por el Comité Ejecutivo de la ACTC, relacionado con la Invitación al piloto Omar Martínez para participar en la Competencia de TC Pick Up, a desarrollarse en el autódromo de la Ciudad de Paraná, los días 26, 27 y 28 de Septiembre, el cual ha sido Autorizado por el Ejecutivo a su participación por Vía de Excepción. La CAF de la ACTC, establece la Excepción del ART. 5to. del Reglamento Deportivo General Campeonato Argentino de Pilotos Año 2025, para ser aplicado al citado Piloto, por lo que no obtendrá puntuación alguna, haciéndose acreedor de la misma el competidor que arribe en la siguiente posición en el clasificador Final. Cabe aclarar que si el invitado gana la competencia, los puntos pasarán al piloto que arribe en la segunda posición, pero en función del campeonato, no se le computará como carrera ganada como lo exige el presente Reglamento”, indica.