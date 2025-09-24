El Teatro del Bardo continúa su temporada en Santa Fe

Este domingo 28 de septiembre, a las 20:00, el Centro Cultural y Social El Birri, ubicado en Av. Gral. López 3698 de Santa Fe, recibirá nuevamente la obra "Raris", presentada por Teatro del Bardo, desde Paraná. La función regresa a pedido del público y ofrece un espectáculo sobre temáticas de invisibilización y rechazo.

La obra gira en torno a un protagonista que, durante el sofocante verano de una ciudad del Litoral, busca refugio en la sombra vespertina de una pileta. Ese pequeño momento lo convierte en testigo de una conversación que lo conecta con sus propias heridas y experiencias de marginalidad, donde el actor revela cómo los discursos de odio y la invisibilización afectan la psiquis y generan sentimientos de vergüenza y auto-negación. La puesta busca exponer estas problemáticas y dar herramientas para confrontar las normas sociales que históricamente silenciaron a quienes se apartan de lo considerado "normal".

La obra también repasa figuras históricas de relevancia en las artes y la literatura, como Federico García Lorca, Salvador Dalí, Virginia Woolf, Silvina Ocampo, Alejandra Pizarnik y Bola de Nieve.

Ficha técnica:

Autor: Sebastián Boscarol

Diseño y realización de Vestuario: Reina Heels

Dramaturgista: Valeria Folini

Fotos: Ivo Betti

Videos Cira Monge

Iluminación: Gabriela Trevisani

Dirección Musical: Chela Martínez y José Bulos

En Escena: Sebastián Boscarol y Jose Bulos

Música en vivo con Jose Bulos

Dirección: Tovio Velozo

Producción: Teatro del Bardo

La entrada será libre con salida a la gorra. Para realizar reservas, comunicarse al 342 6316752.