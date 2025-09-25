Básquet asociativo: Sionista le ganó a Olimpia y se subió a lo más alto de las posiciones

Sionista le ganó a Olimpia y se subió a lo más alto de las posiciones del Clausura de la APB.

Con cuatro partidos continuó en la noche de este miércoles la séptima fecha del Torneo Clausura de Primera División que organiza la Asociación Paranaense de Básquet. En este marco, los equipos que ganaron fueron Sionista, Ciclista, Recreativo y Talleres.

En el partido destacado de la noche, Sionista consiguió una muy importante victoria al derrotar a domicilio a Olimpia por 86 a 67. El triunfo le permite al Centro saltar a la punta y ser el único líder al menos hasta que juegue Estudiantes.

El equipo que dirige técnicamente Vesco cambió para bien en el segundo tiempo, dio vuelta el resultado y se hizo dueño del trámite para encaminarse a la victoria, señala Paraná Deportes.

Otro que sumó un triunfo de valor fue Recreativo, que en su cancha derrotó en un partidazo a Unión de Crespo por un apretado 89 a 85 para quedar cerca del puntero.

Por su parte, Talleres se quedó con el clásico del barrio al vencer de visitante a Quique Club por 71 a 50. A su vez, Ciclista no brilló, pero venció a Rowing en la costanera por 60 a 43.