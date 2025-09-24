José Raiteri será el entrenador del equipo masculino de Entre Ríos en el 41º Seven de la República

La Unión Entrerriana de Rugby (UER) anunció este miércoles a José Raiteri como flamante entrenador del seleccionado masculino que afrontará el Seven de la República, previsto para el 29 y 30 de noviembre en Paraná. Así lo confirmó la propia UER, a través de sus redes sociales oficiales.

“El ex jugador surgido en Estudiantes, con paso por Los Pumas 7's y los seleccionados entrerrianos, y experiencia como entrenador en diferentes equipos, afrontará junto a su staff técnico la preparación para el Seven de la República 2025. ¡Éxitos en esta nueva etapa, José!”, publicaron.

Cabe destacar que Raiteri, con pasado como entrenador del plantel superior del Club Universitario de Santa Fe, ha tenido distintos ciclos al frente del seleccionado entrerriano, tanto de seven como de rugby XV. Entre sus principales campañas se encuentra un subcampeonato y un tercer puesto en el Seven de la República.

Será la 41ª edición del Seven de la República y tendrá nuevamente a la capital entrerriana como sede, luego de varios rumores que indicaban un probable cambio de escenario. Al anuncio lo hicieron el pasado 12 de septiembre en la Municipalidad de Paraná, la intendenta Rosario Romero, junto al secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, y el presidente de la UER, Martín Cipriani.

Para esa nueva entrega se espera la participación de 25 seleccionados masculinos y 27 femeninos de todo el país, y combinados invitados desde la República Oriental del Uruguay, Paraguay y Chile.