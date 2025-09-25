Últimos días para participar del 4° Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos

La recepción de obras finaliza este lunes 29 de septiembre de 2025. El anuncio de los seleccionados se realizará el 24 de octubre. Hay premios monetarios para los tres primeros lugares de las categorías Blanco y Negro y Color. Organiza la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través del Museo Provincial de la Imagen.

Podrán participar fotógrafos mayores de 18 años, nativos, oriundos de otros lugares del país y argentinos naturalizados, con una residencia mínima, continuada y permanente de dos (2) años en la Provincia, a la fecha del llamado a concurso.

Las fotografías deberán participar en las siguientes secciones:

Monocromas (Blanco y Negro): Obras en escala de grises, incluyendo aquellas viradas íntegramente en un solo color.

Policromas (Color): Fotografías que contengan múltiples colores o sean modificadas por un virado parcial o añadido de color.

Se otorgarán los siguientes premios adquisición:

Sección Blanco y Negro

Primer Premio: $700.000

Segundo Premio: $600.000

Tercer Premio: $500.000

Sección Color

Primer Premio: $700.000

Segundo Premio: $600.000

Tercer Premio: $500.000

Calendario

Recepción de obras: hasta el 29/9

Apertura de sobres: 9/10

Actuación del Jurado: del 10/10 al 20/10

Anuncio de obras seleccionadas: 24/10

Inauguración y entrega de premios: 6/12

Por consultas sobre el Reglamento contactarse a secretariadeculturaentrerios@gmail.com