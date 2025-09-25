Copa Libertadores: Estudiantes afrontará una parada brava ante Flamengo

Estudiantes afrontará una parada brava ante Flamengo por el pasaporte a las semifinales de la Copa Libertadores.

Estudiantes y Flamengo jugarán el partido revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El cuadro de La Plata, que perdió por 2-1 en la ida y mantiene intacta la ilusión de dar vuelta la serie, viene de ganar por la liga local, y el Mengao solo perdió uno de sus últimos 12 partidos. El encuentro se jugará desde las 21.30, en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi y será controlado por el chileno Piero Maza. El ganador de esta serie enfrentará a Racing, que eliminó a Vélez, en las semifinales.

Los dirigidos por Eduardo Domínguez buscarán la épica que les permita sacar el pasaje a semifinales, con la obligación de ganarle a uno de los mejores equipos del continente y con la motivación de que fueron superiores en el complemento del enfrentamiento de ida.

Además, se impusieron con una escuadra alternativa por la mínima a Defensa y Justicia en UNO, con un tanto de Lucas Alario, consiguiendo treparse hasta la tercera plaza de la Zona A del Torneo Clausura.

El Fla, casi imbatible, perdió únicamente dos encuentros desde que disputó el Mundial de Clubes y mantiene un invicto de nueve partidos. Llega a La Plata con la intención de volver a mostrar su mejor juego, con devoción por la presión y las combinaciones por la banda, que pudo lucir durante el primer tiempo de la ida, pero que no logró plasmar en el segundo.

En la previa, lanzó un polémico comunicado por el arbitraje que dio como resultado la anulación de la expulsión a Gonzalo Plata, que podrá estar presente.

FORMACIONES

ESTUDIANTES

Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain, Cristian Medina, Gastón Benedetti; Tiago Palacios, Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

FLAMENGO

Agustín Rossi; Varela, Leo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro; Jorginho o Nicolás De La Cruz, Saúl Ñíguez, De Arrascaeta; Plata, Pedro, Samuel Lino. DT: Filipe Luis.

Árbitro: Piero Maza (Chile). VAR: José Cabero. Cancha: Estudiantes. Hora: 21.30 (Fox Sports).