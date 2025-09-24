Gómez Tutau pidió abordar la problemática del suicidio juvenil en Paraná

En la última sesión del Concejo Deliberante, el concejal Emiliano Gómez Tutau (PJ) utilizó el turno de homenajes para poner sobre la mesa una preocupación urgente: el suicidio en Paraná.

“Son nuestros jóvenes quienes más lo padecen. La falta de trabajo, el consumo problemático, el uso excesivo de pantallas que generan ansiedad y depresión, y una crisis económica que erosiona la esperanza, están quebrando nuestras comunidades”, expresó.

El edil remarcó la importancia del contexto actual, en el que se encuentra en debate la designación de autoridades para la Defensoría del Pueblo. “Estamos por elegir a quienes ocuparán la Defensoría del Pueblo. Es el momento justo para fortalecer nuestras instituciones e incorporar en su agenda estos nuevos conflictos sociales. La salud mental debe ser parte de la reconstrucción de un pacto social que defienda a nuestros pueblos y ciudadanos”, afirmó.

Con su intervención, Gómez Tutau buscó que el Concejo asuma un rol activo frente a una problemática que atraviesa especialmente a la juventud paranaense y que exige respuestas institucionales urgentes.