Ante graves irregularidades en geriátricos, hubo reunión de funcionarios municipales y de Juzgados de Faltas

Ante algunas graves irregularidades detectadas en los geriátricos que existen en Paraná, este lunes se realizó una reunión de trabajo entre los Juzgados de Faltas de la ciudad, a cargo de Amado Siede, Marisol Poidomani y Ana Belén Menghi, con el subsecretario de Habilitaciones de la Secretaría de Fiscalización, Control Urbano y Actividades Comerciales, Guillermo Comas Cancio, y con el coordinador del Área Técnica, Iván Bonomi. También participaron por el equipo técnico de la Unidad Ministerial de Programas y Políticas de Salud para Personas Mayores de la provincia de Entre Ríos, Lorena Casotti y Joaquín Mayer.

El encuentro se desarrolló en el marco de la Ordenanza Nº 9503, que regula los servicios gerontológicos y geriátricos en la ciudad, con el fin de analizar la situación de distintos establecimientos que han modificado algunas condiciones existentes al momento de su habilitación.

En este sentido, se analizaron líneas de acciones conjuntas tendientes a garantizar que los servicios destinados a personas mayores funcionen en estricto cumplimiento de la normativa vigente y ofrezcan una atención adecuada y segura. Se señaló que algunos geriátricos ya fueron objeto de clausura, y se trabaja en la elaboración de un protocolo de actuación para estos casos.

Quedó propuesta la conformación de una coordinación entre los distintos organismos vinculados a la temática para permitir un seguimiento respecto del integro cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, como así también hacer llegar a los Juzgados de Faltas de toda la provincia, para replicar las acciones que se acordaron en Paraná.