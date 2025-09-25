Habrá reuniones informativas del FEICAC 2025

Las reuniones se realizarán en las universidades que forman parte de la iniciativa, centros comunitarios y culturales. El acceso es libre, gratuito y sin inscripción previa. Están destinadas a docentes, investigadores, gestores, profesionales en general, estudiantes, organizaciones sociales y personas interesadas en participar.

El cronograma inició el pasado viernes 19 de septiembre en el Almacén de los 33 Orientales, y continúa de la siguiente manera: el jueves 25 de septiembre a las 19:00 en la UTN sede Paraná (Av. Almafuerte 1033); el martes 30 de septiembre a las 18:30 en Casa Boulevard (Ituzaingó 80); el miércoles 1º de octubre a las 19:00 en la Escuela de Música, Danza y Teatro "Prof. Constancia Carminio" de UADER (Italia 61); el viernes 3 de octubre a las 18:00 en La Hendija (Gualeguaychú 170) y el jueves 9 de octubre a las 18:00 en la Galería ERarte.

Las charlas serán brindadas por el equipo organizador de la propuesta, siendo un espacio de preguntas sobre el reglamento, método de inscripción, tutorías, plazos, rubros y líneas de financiamiento.

Inscripción al FEICAC

La inscripción de las/os participantes y la presentación de la propuesta se realizará exclusivamente desde el portal mi.parana.gob.ar Allí se encontrará disponible el formulario específico, en la sección destinada a CONVOCATORIAS en el sitio web www.parana.gob.ar dentro del plazo fijado en el calendario.

Para consultas comunicarse a feicac@parana.gob.ar