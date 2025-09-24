El cine llora a Claudia Cardinale: la diva falleció a los 87 años

Nació en Túnez, pero está identificada con Italia, por sus padres sicilianos. Francia también la reivindica como propia.

La famosa actriz Claudia Cardinale, recordada como una diva del cine, murió a los 87 años len Nemours, cerca de París, “rodeada de sus hijos”, informaron medios internacionales.

Nacida en La Goleta, Túnez, el 15 de abril de 1938, hija de sicilianos que trasladaron sus pequeños negocios al extranjero, Cardinale fue una de las divas más queridas por el público, que alcanzó el éxito trabajando con los directores más prestigiosos, no solo en Italia, sino también, en Francia y, posteriormente, en los Estados Unidos.

No se reveló la causa de muerte ni tampoco alguna enfermedad que haya padecido la actriz, describe el informe que publica el sitio Actualidad RT.

Desde la primera película de Mario Monicelli, ‘Los desconocidos de siempre’ (‘I soliti ignoti’, 1958), hasta sus últimos trabajos con jóvenes directores, Claudia Cardinale trabajó en más de 150 películas.

Se convirtió así en un icono de lo italiano gracias a sus colaboraciones con los directores locales más importantes, como Luchino Visconti, Federico Fellini, Luigi Comencini, Marco Ferreri y Blake Edwards.

También trabajó para Hollywood, pero luego abandonó ese ámbito, sigue el sitio ruso.

Hablaba árabe y siciliano, además de italiano y francés; en referencia a su pronunciación, cuando comenzó a los 22 años con “Rocco y sus hermanos”, no se le entendía del todo el italiano, cita RFI.

La lista de galardones recibidos también es larga: Premios David di Donatello por ‘La chica con la maleta’ (‘La ragazza con la valigia’, 1961), de Valerio Zurlini, y ‘El día de la lechuza’ (‘Il giorno della civetta’, 1968), de Damiano Damiani, Cintas de Plata, el Oso de Oro honorífico en el Festival de Cine de Berlín de 2002 y el León de Oro honorífico en el Festival de Cine de Venecia de 1993.

“Claudia Cardinale es un talento y una maravilla del inmenso semillero del cine italiano de los años 60, sin peros ni reservas. Un abanico infinito de interpretaciones, desde la comedia hasta el western, desde el drama hasta el cine de gánsteres”, afirma Il Fatto Quotidiano.

A su vez, el sitio RFI presenta a Cardinale como francoitaliana y destaca su papel protagónico en “El Gatopardo”, con Alain Delon y Burt Lancaster. El sitio francés recuerda además que trabajó en Fitzcarraldo, de Werner Herzog.

Fuente: Noticias Argentinas.