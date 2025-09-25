El teatro de Victoria llega este jueves a La Salita de Perón

Este jueves 25 de septiembre a las 20:00, el espacio cultural La Salita de Perón, ubicado en calle Pte. Perón 648 de Paraná, recibirá la obra "Dinosaurios" del dramaturgo argentino Santiago Serrano. La puesta estará a cargo del Grupo ACV, elenco teatral oriundo de la ciudad de Victoria, que llega a la capital entrerriana en el marco del ciclo "Jueves de Teatro en La Salita". La función será con entrada a la gorra, modalidad que invita al público a aportar voluntariamente según sus posibilidades.

La obra cuenta con un texto que circuló por diversas salas del país. La historia se centra en Silvina, una mujer madura pero con rasgos aniñados, que tras visitar a su madre gravemente enferma en el hospital busca un momento de respiro en el andén de una estación de trenes. En ese lugar conoce a Nicolás, un hombre que escapa de su casa cansado de los maltratos de su esposa. Al principio todo parece ser un encuentro fortuito, pero pronto se convierte en una conversación profunda, atravesada por juegos infantiles, humor y confesiones que los enfrentan a sus soledades y que les abren la posibilidad de un nuevo comienzo.

Esta propuesta encuentra en el Grupo ACV una nueva interpretación que, desde Victoria, se proyecta hacia otras localidades con el compromiso de sostener el teatro independiente y acercarlo a distintos públicos.

La función forma parte de una programación estable que busca fortalecer el acceso al teatro en Paraná y hacer posible la circulación de propuestas teatrales dentro de la provincia y la importancia de los espacios culturales independientes como motores de esta dinámica.

Las reservas se realizan al teléfono 343 4285365, aunque también habrá ingreso libre hasta completar la capacidad de la sala.