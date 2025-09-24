Un incendio en una vivienda de Villaguay ocasionó daños materiales y la pérdida de dos animales

Se registró un incendio en una vivienda ubicada en calle Isabel La Católica 758 en la ciudad de Villaguay.

En el lugar intervinieron personal policial y dotaciones de Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron para sofocar las llamas. La propietaria de la casa, una mujer de 76 años, relató que se encontraba descansando cuando advirtió un foco de incendio en la parte trasera de la vivienda. Al no poder controlar el fuego, pidió ayuda a los vecinos.

El incendio afectó gran parte de la vivienda, principalmente en el sector trasero. Si bien los bomberos lograron extinguir las llamas, se constató la pérdida de dos perros que se encontraban en el interior.

De acuerdo con la información oficial, el siniestro pudo haberse originado por un desperfecto en un enchufe.

Las actuaciones quedaron a cargo del oficial en turno de la Sección Judiciales, con colaboración del Comando Radioeléctrico. La dueña de la vivienda resultó ilesa.