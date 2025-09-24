San José: volcó un camión en el cruce de las rutas 14 y 135

Fuentes policiales indicaron que el chofer del camión "no calculó el ángulo de giro" en la rotonda de ruta 135.

En la mañana de este miércoles, el conductor de un camión perdió el control del rodado y volcó en el cruce de las rutas 135 y 14, en San José (Departamento Colón). Como consecuencia del accidente no se reportaron personas lesionadas.

“Por una imprudencia, porque el chofer no calculó el ángulo de giro, perdió el control del rodado y lo volcó al tomar el rulo de ingreso a la 135, en la rampa”, confirmaron a Canal Once fuentes de la Departamental policial Colón.

“El conductor, de nacionalidad uruguaya, afortunadamente, resultó ileso”, indicaron desde la fuerza.

Finalmente, se aclaró que la ruta no estuvo cortada y se procedió al retiro del camión que transportaba maderas al momento del siniestro.