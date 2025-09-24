Preocupación por la salud de Luis Brandoni: suspendió la función de teatro

El artista realiza “¿Quién es quién?” junto a Soledad Silveyra en el Teatro Liceo.

El artista Luis Brandoni causó preocupación por su estado de salud ya que debió suspender la función teatral de esta noche, del espectáculo “¿Quién es quién?” que protagoniza junto a Soledad Silveyra por un inconveniente físico.

Según divulgó la página oficial de Multiteatro en su red social X -antes Twitter-, el actor se encuentra en un momento de “indisposición física”, por lo que no podrá llevarse adelante el acto sobre las tablas que ya aguardaba por su inicio, así como los espectadores esperaban poder ver la obra.

Tal como señalaron desde el sitio, y más allá de las nuevas funciones que ya están a la venta, las entradas que están a poder del público para la fecha que no se llevará adelante, podrán canjearse o devolverse, a través de los mismos canales que fueron adquiridas.

Respecto al estado de salud del intérprete de 85 años de edad, aún no se dispone de algún tipo de parte médico oficial.

Fuente: Noticias Argentinas.