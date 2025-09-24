Condenaron a dos inspectores de tránsito por hurto de pertenencias de un vehículo en el depósito municipal

Dos inspectores de tránsito de la Municipalidad de Paraná fueron condenados a un año de prisión condicional por el delito de hurto, tras comprobarse que se apropiaron de objetos personales del interior de un vehículo retenido en el depósito municipal. El fallo fue dictado por la jueza Carolina Castagno, del Tribunal de Juicio y Apelaciones, en el marco de una causa impulsada por el fiscal Gonzalo Badano y el abogado defensor José Iparraguirre.

Según trasccendió, el hecho ocurrió el 12 de diciembre de 2021, alrededor de las 10:30. En la acusación formulada conforme a los artículos 391 y 403 del Código Procesal Penal vigente consta que Gastón Luciano Berutti y Jonathan Gastón Narvaez, ambos inspectores de tránsito, se apoderaron de diversos elementos que se encontraban dentro de un Volkswagen Polo retenido en el depósito municipal ubicado entre las calles Francisco Ramírez, Pascual Echagüe y Leandro Alem.

Entre los objetos sustraídos se encontraban cuatro cargadores de celular (dos para automóviles y dos para corriente eléctrica), una cámara GoPro con vincha de cabeza, aproximadamente 20.000 pesos en efectivo, diez cédulas verdes y un pantalón tipo joggins marca Nike. Los elementos pertenecían a cuatro personas, quienes habían dejado el vehículo en el predio municipal.

La sentencia impuso a Berutti y Narvaez una pena de un año de prisión de cumplimiento condicional, además de normas de conducta específicas que deberán respetar durante ese período. El delito fue calificado como hurto simple, en calidad de autores, según el artículo 162 del Código Penal. El caso expuso una grave vulneración de confianza institucional, al tratarse de agentes municipales que actuaron en el marco de sus funciones. La condena busca reparar parcialmente el daño causado y enviar un mensaje claro sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.

Fuente: Ahora.