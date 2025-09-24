El lunes será feriado para varios sectores en la provincia: no habrá clases, bancos ni administración pública

El lunes 29 de septiembre será una jornada de descanso para amplios sectores en Entre Ríos. Ese día se conmemorará a San Miguel Arcángel, patrono de la provincia, por lo que no habrá clases en las escuelas, los bancos permanecerán cerrados y la administración pública no tendrá actividad.

En paralelo, ese mismo lunes se trasladará el Día del Empleado de Comercio, originalmente previsto para el viernes 26. Según la Ley 26.541, la fecha tiene carácter de feriado nacional para los trabajadores mercantiles, por lo que el comercio tampoco funcionará.

La coincidencia de ambas fechas generará un doble feriado para gran parte de la población entrerriana. Los hospitales atenderán únicamente con guardias mínimas, mientras que el transporte público funcionará con frecuencias reducidas, publicó El Once.

En cambio, la industria y otras actividades privadas continuarán operando de manera normal, salvo en el sector mercantil, que se sumará al asueto.

De esta manera, el lunes 29 presentará un escenario particular en Entre Ríos, con buena parte de la actividad administrativa y comercial interrumpida por la superposición de celebraciones.

La celebración del bicentenario del patrocinio de San Miguel Arcángel en la provincia ha dado comienzo con una serie de actividades que combinan la fe religiosa, la cultura local y el espíritu de comunidad. Este sábado comenzó oficialmente la novena que, por su trascendencia, está marcada por una serie de eventos especiales.

Este domingo se realizará una peña denominada “La revancha”, que tendrá lugar de 12 a 18 horas en la plazoleta de la capilla.

Celebración cultural y religiosa para todos

La celebración no se limita solo a la música folklórica, ya que a las 20 horas del domingo se presentará el Coro Carmina Gaudii de la UCA en el templo mayor de San Miguel.

El lunes 29 de septiembre, fecha en que se celebra el Día San Miguel. Será celebrado con una procesión que comenzará a las 16 horas con la imagen histórica de San Miguel, que se encuentra en la capilla. A continuación, se llevará a cabo una Eucaristía.

Para cerrar la jornada, la Banda de la Policía de Entre Ríos ofrecerá un concierto, mientras que los asistentes podrán disfrutar de un mercado de feria con diversos puestos de venta y exposición.