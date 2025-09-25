La banda "Dos en la ciudad" llega a Tierra Bomba con un tributo a Fito Paez

Este sábado 27 de septiembre, a las 21:00, se llevará a cabo en Tierra Bomba, ubicado en calle Urquiza 1214 de la ciudad de Paraná, el espectáculo titulado "Dos en la Ciudad: interpretando a Fito Páez". La propuesta tiene como objetivo rendir tributo a la trayectoria y a la obra de uno de los músicos más influyentes del rock argentino. La entrada será libre y sin cargo hasta las 22:30.

El espectáculo en Tierra Bomba forma parte de una serie de actividades culturales que la sala viene desarrollando durante todo el año, con la intención de acercar distintas expresiones artísticas a la comunidad local.

El homenaje tiene su origen en la ciudad bonaerense de Adrogué, donde, a comienzos de 2023, los músicos Augusto Ursino y Federico Vicente dieron forma al proyecto. Desde entonces, la agrupación fue incorporando instrumentistas y consolidando una formación con la que recorrió escenarios destacados del conurbano y de la capital porteña. En su trayectoria ya cuentan con presentaciones con localidades agotadas en espacios como Café Berlín y The Roxy Live, además de haber participado en festivales y encuentros culturales importantes, como el aniversario 150 de Almirante Brown, donde compartieron escenario con figuras como David Lebón y Estelares.

La banda homenaje propone una interpretación fiel de las canciones que marcaron distintas etapas de la obra de Fito Páez. La voz de Ursino, sumada al trabajo de una banda de músicos experimentados, despiertan los clásicos que forman parte de un amplio repertorio, el cual recorre desde los discos más recordados y clásicos hasta canciones más actuales.

El grupo viene de realizar una gira nacional y se encuentra preparando sus primeras presentaciones en países de Latinoamérica.