Michel pidió una audiencia al presidente de Uruguay por la instalación de la planta de hidrógeno verde

El candidato a diputado por el peronismo, Guillermo Michel, informó a través de su red social X que solicitó al presidente de Uruguay Yamandú Orsi una audiencia para intercambiar posturas y opiniones respecto a la instalación de la planta de hidrógeno verde en las costas del río Uruguay.

"Los entrerrianos estamos muy preocupados por la instalación de la planta de hidrógeno verde en las costas del Río Uruguay, a la altura de las ciudades de Colón y Paysandú", señaló la publicación de Michel.

Tras su publicación surgió la información de que desde el gobierno uruguayo habrían respondido de manera positiva al planteo de Michel y se formalizaría una reunión en las próximas horas.

"Es por ello que en virtud del espíritu de fraternidad y compromisos asumidos que caracterizan nuestra relación con su país, junto a Adán Bahl solicitamos podamos intercambiar puntos de vista con los funcionarios que usted nos indique, a fin de generar una mesa de diálogo que permita abordar la situación, en base a lo establecido por el Estatuto del Río Uruguay y el Convenio sobre facilitación del turismo entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay", expresó el pedido público del extitular de Aduana.