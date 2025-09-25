Se volvieron a registrar incendios en las islas del Delta de Paraná frente a Rosario

El miércoles por la mañana se volvieron a divisar columnas de humo por incendios en las islas entrerrianas del Delta, frente a Rosario. El reclamo por parte de los ciudadanos santafesinos a través de las redes sociales no se hizo esperar.

La densa cortina obedece a focos activos de incendio que se registraron en el Delta del Paraná, en las islas ubicadas frente a Victoria.

Según confirmó Marcos Escajadillo, secretario de Protección Civil de Santa Fe, este miércoles el principal foco se registró en las islas de Entre Ríos, a unos 9,5 kilómetros de la costa rosarina, a la altura de Villa Gobernador Gálvez. "Ya ayer había un foco en el mismo lugar, pero recién se sintió hoy porque cambió el viento", explicó el funcionario a La Capital. El humo llegó desde la costa de Villa Gobernador Gálvez y se extendió hasta San Lorenzo.

Por redes sociales, los rosarinos expresaron su malestar por el olor que se siente desde temprano en la ciudad.

Según informó el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático (CMMC), también se registraron focos en las islas entrerrianas, uno a la altura de San Lorenzo y otro entre Oliveros y Maciel, publicó Uno Entre Ríos.