Shell volvió a aumentar el precio de los combustibles en Paraná

Shell aplicó el cuarto aumento de precios en lo que va del mes.

La petrolera aplicó aumentos de 0,38% a 1,18% en sus combustibles en las primeras horas de este miércoles 24 de septiembre. La medida es la cuarta suba en lo que va de septiembre tras los incrementos que se habían registrado el 1, el 12 y el 20 del mes en curso.

La Nafta Super mantuvo su valor, mientras que el resto de los combustibles tuvieron un incremento en su precio, informó Canal Once.

Los nuevos valores de los combustibles de Shell

Nafta Super: 1.577 pesos el litro (se mantuvo)

V-Power Nafta: $ 1.834 (antes $1.827)

Evolux Diésel: $ 1.634 (antes $1.615)

V-Power Diésel: $ 1.850 (antes $1.843)

Venta de combustibles subió 0,41% interanual

La venta de combustibles en Argentina registró en agosto un incremento del 0,41% en comparación con el mismo mes de 2024, de acuerdo con un informe difundido por el portal especializado Surtidores. Sin embargo, en la medición mensual contra julio de 2025 se verificó una caída del 2,86%, lo que refleja la persistente inestabilidad en el consumo.

El reporte indicó que los combustibles premium siguen liderando el mercado: la nafta premium creció un 15,56% y el gasoil grado 3 lo hizo en un 10%. En contraste, la nafta súper retrocedió 0,86% y el gasoil G2 mostró una caída más marcada, de 9,29%.

En el detalle por jurisdicciones, solo ocho provincias registraron aumentos interanuales. Santiago del Estero encabezó la lista con un 10,65%, seguida por la provincia de Buenos Aires (7,01%) y San Juan (6,82%). También tuvieron variaciones positivas Formosa (3,38%), San Luis (1,95%), Chaco (1,94%), Salta (1,91%) y Catamarca (0,2%).

En cambio, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acumuló su séptimo mes consecutivo en baja, con un retroceso del 11,72%. Misiones (-10,56%) y Santa Cruz (-6,52%) completaron el podio de caídas más significativas. Entre las provincias con descensos moderados se encontraron Chubut (-6,42%), Jujuy (-5,41%), La Rioja (-5,39%) y Mendoza (-3,09%), entre otras. Entre Ríos registró un leve retroceso del 0,22%.

Buenos Aires se mantuvo como la provincia de mayor volumen vendido, con 490.833 metros cúbicos. Detrás se ubicaron Córdoba (151.126), Santa Fe (115.012) y CABA (89.789).