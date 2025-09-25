Troncoso: “En octubre se plebiscita la gestión de Milei, aunque la oposición quiera provincializarla”

El Ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, habló de las elecciones del 26 de octubre. Aseguró que “se plebiscita la gestión de Javier Milei, aunque la oposición quiera provincializarla".

Entrevistado en Ahora o Nunca (Ahora Cero Radio), Troncoso refirió al acuerdo con la Libertad Avanza en Entre Ríos. Dijo que han “dejado los egos y las banderías políticas de lado para no volver al estatismo excesivo. O la Argentina y Entre Ríos avanzan o retroceden. No digo que todo el pasado fue malo, pero hay una forma en la que se gobernó la provincia que queremos cambiar”. Respecto a qué se pone en juego el 26 de octubre, el funcionario resaltó que tanto el Gobierno Nacional como provincial “merecen aire y creo que es a donde estamos yendo. No nos podemos anclar al pasado".

Troncoso explicó que “en las cuestiones basales acompañamos a Milei” y se mostró optimista de cara a las elecciones de medio término: “Creemos que la voluntad al cambio en la provincia es muy fuerte y no hablo de encuestas, hablo de lo que pasa cuando el Gobernador visita cada rincón de la provincia y lo reciben con un amor muy fuerte, es el mejor termómetro que hay”, sostuvo. También reconoció que la victoria en la provincia de Buenos Aires envalentonó al Peronismo pero dijo que “no se puede transferir lo que pasó en una elección provincial con lo que va a pasar el 26 de octubre”.

El ministro reconoció que la situación económica de los Gobernadores es ajustada y sostuvo que el Gobierno provincial “tiene más obligaciones y menos recursos” pero remarcó la importancia de cuidar el equilibrio fiscal y “gastar menos de lo que ingresa”.