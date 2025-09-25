Cineclub Paranoia cierra su ciclo en Almacén de los 33

Este domingo, a las 20:00, el Cineclub Paranoia despedirá su primer ciclo de proyecciones con una película del cine independiente titulada Perros de Reserva, la ópera prima de Quentin Tarantino. La función se llevará a cabo en Almacén de los 33, un espacio cultural ubicado en la esquina de Bavio y Courreges, donde habitualmente se realizan las actividades del club. La decisión de cerrar el ciclo con esta película se debe al deseo de los organizadores de rendir homenaje a una obra que marcó un antes y un después en la historia del cine de los años noventa.

Tarantino, que por entonces daba sus primeros pasos como director tras haber trabajado en un videoclub de Los Ángeles, ideó originalmente la película como un proyecto independiente con bajo presupuesto. Sin embargo, la participación de Harvey Keitel como actor principal y también como coproductor permitió ampliar los recursos y dotar a la obra de mayor alcance. Con un elenco integrado además por Tim Roth, Steve Buscemi, Michael Madsen, Lawrence Tierney, Chris Penn y Edward Bunker, el film pasó rápidamente a ser una pieza de culto y le abrió las puertas a Tarantino en la industria.

La trama gira en torno a un grupo de seis delincuentes contratados para ejecutar un robo de diamantes. Con nombres en clave que ocultan sus identidades, los personajes se enfrentan a la desconfianza mutua luego de que el golpe fracasa por la intervención policial. Reunidos en un almacén, las sospechas sobre la existencia de un traidor en sus filas desencadenan una serie de enfrentamientos entre sí.

La película, que debutó en el Festival de Sundance y circuló luego por diversas muestras internacionales, le valió a Tarantino premios como el de mejor director en Sitges y Estocolmo, y el reconocimiento de la crítica en Toronto. También consagró a Steve Buscemi como mejor actor secundario en los Independent Spirit Awards.

La entrada tendrá un costo de $1.500 y podrá adquirirse en el lugar.