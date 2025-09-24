Georgieva habló tras su encuentro con Milei: “Es importante continuar con las reformas”

Javier Milei y Kristalina Georgieva se reunieron para analizar el impacto económico y financiero del swap de 20.000 millones de dólares que la administración Trump concedió a la Argentina con el objetivo de cumplir con los vencimientos de la deuda privada durante 2026 y fortalecer las reservas del Banco Central. Y añadió: “Es muy importante continuar con las reformas para fortalecer las condiciones para el crecimiento”.

La reunión se realizó en el Hotel Langham, cercano a Times Square, donde se alojan Milei y su comitiva. La titular del FMI llegó al lugar en una van negra acompañada por Luis Cubeddu, encargado de la relación con Argentina dentro del organismo.

El cónclave se extendió por media hora. Y es probable que Milei y la directora gerente del Fondo se encuentren de nuevo en la gala del Atlantic Council, adonde el presidente recibirá un galardón que le entregará Scott Bessent, secretario del Tesoro.

Durante la cita con Milei y su gabinete económico, Georgieva remarcó el apoyo de Estados Unidos, el Banco Mundial y el BID, que servirá para fortalecer el programa acordado por Argentina con el Fondo.

“Es muy importante mantener el rumbo de las reformas para que Argentina pueda seguir viendo una bajada de la inflación, un aumento de la actividad económica, la reducción de la pobreza y el aumento del bienestar del pueblo argentino. Lo que queremos es que lo que necesita bajar baje, y lo que necesita subir siga subiendo. Es fundamental que la disciplina fiscal, una política monetaria sólida y que las reformas estructurales para fortalecer la economía”, aseguró

En su breve intercambio con la prensa, Georgieva reiteró que “es muy importante continuar con las reformas para fortalecer las condiciones para el crecimiento”, y destacó que dedicó a ese punto buena parte de la reunión que mantuvo con Milei. “Dedicamos mucho tiempo a hablar sobre las reformas estructurales cruciales que impulsarían la economía”, afirmó.

Cuando se le preguntó por el apoyo al país del presidente Donald Trump y del secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo: “Es muy importante contar con un fuerte apoyo para Argentina en un momento en que se están realizando ajustes muy significativos. Lo que está haciendo el país es muy significativo para ajustar el rumbo de la economía.

“Acogemos con satisfacción la declaración de apoyo de Scott Bessent a Argentina. Esto subraya el papel crucial de los socios en la promoción de políticas sólidas de estabilización y crecimiento en beneficio del pueblo argentino”, comentó Georgieva a través de su cuenta de X, cuando se enteró que el secretario del Tesoro movía a favor del país. Infobae