Maximiliano Macheroni dirigirá la última función de Patronato como local en la fase regular

Macheroni dirigirá por tercera vez a Patrón; las otras dos también fueron en el Grella.

Maximliiano Macheroni fue designado para dirigir el partido que animará Patronato (47 puntos) ante Almagro (34), por la 33ª y penúltima fecha de la Primera Nacional. El encuentro se disputará en el estadio Presbítero Bartolomé Grella el domingo desde las 15.30 –en simultáneo con otros cuatro partidos que definen la permanencia– y marcará la última actuación del Rojinegro como local, al menos antes del Reducido.

Será la tercera vez que Macheroni estará a cargo de un partido del equipo de Gabriel Gómez en esta temporada y nuevamente será de local. Las otras dos fueron con resultado positivo: venció 2 a 1 a San Miguel, el 19 de mayo último, por la 15ª fecha. Los dos goles del Rojinegro fueron convertidos por Federico Castro, mientras que Bruno Nasta descontó para el Trueno Verde.

La segunda ocasión que lo dirigió fue en el empate 1 a 1 con Güemes de Santiago del Estero, también en Villa Sarmiento. Federico Castro volvió a marcar para el elenco paranaense, mientras que Mauro Albertengo igualó para el Gaucho en el encuentro del 22 de junio, por la 19ª fecha.

En esta oportunidad Macheroni estará acompañado por Marcelo Bistocco y Juan Viglietti como primer y segundo asistente, respectivamente. Por su parte, Leandro Villanueva será el cuarto árbitro.

Cabe recordar que Patronato-Almagro se disputará en simultáneo con Alvarado-All Boys; Los Andes-Ferro Carril Oeste; Güemes-San Miguel y Deportivo Madryn-Arsenal de Sarandí.

Primera Nacional

33ª fecha:

Zona “A”

Viernes 26 de septiembre

Gimnasia y Tiro (Salta) – Atlanta, a las 22 (TV)

Árbitro: Bruno Amiconi

Asistente 1: Maximiliano Castelli

Asistente 2: Juan Pablo Millenaar

Cuarto árbitro: Mauricio Martin

Sábado 27 de septiembre

Tristán Suarez – Racing (Córdoba), a las 19

Árbitro: Diego Ceballos

Asistente 1: Ramón Ortiz

Asistente 2: Javier Mihura

Cuarto árbitro: Iñaki Iparraguirre

Domingo 28 de septiembre

Alvarado (Mar del Plata) – All Boys, a las 15.30 en estadio José María Minella

Árbitro: Bryan Ferreyra

Asistente 1: Iván Núñez

Asistente 2: Manuel Sánchez

Cuarto árbitro: Juan Nebietti

Los Andes – Ferro Carril Oeste, a las 15.30

Árbitro: Pablo Giménez

Asistente 1: Agustín Méndez

Asistente 2: Marcelo Errante

Cuarto árbitro: Agustín Flores

Patronato – Almagro, a las 15.30

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Asistente 1: Marcelo Bistocco

Asistente 2: Juan Viglietti

Cuarto árbitro: Leandro Villanueva

Güemes (Santiago del Estero) – San Miguel, a las 15.30

Árbitro: Gastón Monson Brizuela

Asistente 1: Mariano Viale

Asistente 2: Alejandro Schneller

Cuarto árbitro: Federico Guaymas

Deportivo Madryn – Arsenal, a las 15.30

Árbitro: Nahuel Viñas

Asistente 1: Ernesto Callegari

Asistente 2: Gonzalo Ferrari

Cuarto árbitro: Diego Novelli

Deportivo Maipú (Mendoza) – Colegiales, a las 16.30

Árbitro: Fabrizio Llobet

Asistente 1: Hernán Vallejos

Asistente 2: Martín Saccone

Cuarto árbitro: José Díaz

San Martin (Tucumán) – Quilmes, a las 20.30 (TV)

Árbitro: Lucas Cavallero

Asistente 1: Daniel Zamora

Asistente 2: Martín Grasso

Cuarto árbitro: Francisco Acosta

Zona “B”

Sábado 27 de septiembre

San Telmo – Gimnasia y Esgrima (Jujuy) a las 13.05 (TV)

Árbitro: Franco Acita

Asistente 1: Lucas Ripoli

Asistente 2: Mariano Cichetto

Cuarto árbitro: Lucas Brumer

Nueva Chicago – Agropecuario Argentino, a las 14.30

Árbitro: Gonzalo Pereira

Asistente 1: Federico Pomi

Asistente 2: Mario Bardina

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta

Talleres (Remedios de Escalada) – Chaco For Ever, a las 15.30

Árbitro: Carlos Córdoba

Asistente 1: Nahuel Rasullo

Asistente 2: Malvina Schiell

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

Defensores de Belgrano – Central Norte (Salta), a las 16.30 (TV)

Árbitro: Juan Pafundi

Asistente 1: Mariano Rosetti

Asistente 2: Mariano Ascenzi

Cuarto árbitro: Jonathan Barrios

Estudiantes – Colón, a las 17.30 (TV)

Árbitro: Julio Barraza

Asistente 1: Lucas Germanotta

Asistente 2: Andrés Barbieri

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

Deportivo Morón – Mitre (Santiago del Estero), a las 21 (TV)

Árbitro: Sebastián Martínez

Asistente 1: Erik Grunman

Asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Ariel Cruz

Domingo 28 de septiembre

Chacarita Juniors – Gimnasia y Esgrima (Mendoza), a las 15.15 (TV)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Asistente 1: Iván Aliende

Asistente 2: Sebastián Pumetti

Cuarto árbitro: Martín Despósito

Defensores Unidos – Temperley, a las 15.30

Árbitro: Joaquín Gil

Asistente 1: Guillermo Yacante

Asistente 2: Eugenia Rocco

Cuarto árbitro: Sebastián Habib

Estudiantes (Rio IV) – Almirante Brown, a las 19

Árbitro: Yamil Possi

Asistente 1: Sebastián Osudar

Asistente 2: Darío Rojas Martínez

Cuarto árbitro: Jorge Ethem