Maximiliano Macheroni dirigirá la última función de Patronato como local en la fase regular

Macheroni dirigirá por tercera vez a Patrón; las otras dos también fueron en el Grella.
Maximliiano Macheroni fue designado para dirigir el partido que animará Patronato (47 puntos) ante Almagro (34), por la 33ª y penúltima fecha de la Primera Nacional. El encuentro se disputará en el estadio Presbítero Bartolomé Grella el domingo desde las 15.30 –en simultáneo con otros cuatro partidos que definen la permanencia– y marcará la última actuación del Rojinegro como local, al menos antes del Reducido.
Será la tercera vez que Macheroni estará a cargo de un partido del equipo de Gabriel Gómez en esta temporada y nuevamente será de local. Las otras dos fueron con resultado positivo: venció 2 a 1 a San Miguel, el 19 de mayo último, por la 15ª fecha. Los dos goles del Rojinegro fueron convertidos por Federico Castro, mientras que Bruno Nasta descontó para el Trueno Verde.
La segunda ocasión que lo dirigió fue en el empate 1 a 1 con Güemes de Santiago del Estero, también en Villa Sarmiento. Federico Castro volvió a marcar para el elenco paranaense, mientras que Mauro Albertengo igualó para el Gaucho en el encuentro del 22 de junio, por la 19ª fecha.
En esta oportunidad Macheroni estará acompañado por Marcelo Bistocco y Juan Viglietti como primer y segundo asistente, respectivamente. Por su parte, Leandro Villanueva será el cuarto árbitro.
Cabe recordar que Patronato-Almagro se disputará en simultáneo con Alvarado-All Boys; Los Andes-Ferro Carril Oeste; Güemes-San Miguel y Deportivo Madryn-Arsenal de Sarandí.
Primera Nacional
33ª fecha:
Zona “A”
Viernes 26 de septiembre
Gimnasia y Tiro (Salta) – Atlanta, a las 22 (TV)
Árbitro: Bruno Amiconi
Asistente 1: Maximiliano Castelli
Asistente 2: Juan Pablo Millenaar
Cuarto árbitro: Mauricio Martin
Sábado 27 de septiembre
Tristán Suarez – Racing (Córdoba), a las 19
Árbitro: Diego Ceballos
Asistente 1: Ramón Ortiz
Asistente 2: Javier Mihura
Cuarto árbitro: Iñaki Iparraguirre
Domingo 28 de septiembre
Alvarado (Mar del Plata) – All Boys, a las 15.30 en estadio José María Minella
Árbitro: Bryan Ferreyra
Asistente 1: Iván Núñez
Asistente 2: Manuel Sánchez
Cuarto árbitro: Juan Nebietti
Los Andes – Ferro Carril Oeste, a las 15.30
Árbitro: Pablo Giménez
Asistente 1: Agustín Méndez
Asistente 2: Marcelo Errante
Cuarto árbitro: Agustín Flores
Patronato – Almagro, a las 15.30
Árbitro: Maximiliano Macheroni
Asistente 1: Marcelo Bistocco
Asistente 2: Juan Viglietti
Cuarto árbitro: Leandro Villanueva
Güemes (Santiago del Estero) – San Miguel, a las 15.30
Árbitro: Gastón Monson Brizuela
Asistente 1: Mariano Viale
Asistente 2: Alejandro Schneller
Cuarto árbitro: Federico Guaymas
Deportivo Madryn – Arsenal, a las 15.30
Árbitro: Nahuel Viñas
Asistente 1: Ernesto Callegari
Asistente 2: Gonzalo Ferrari
Cuarto árbitro: Diego Novelli
Deportivo Maipú (Mendoza) – Colegiales, a las 16.30
Árbitro: Fabrizio Llobet
Asistente 1: Hernán Vallejos
Asistente 2: Martín Saccone
Cuarto árbitro: José Díaz
San Martin (Tucumán) – Quilmes, a las 20.30 (TV)
Árbitro: Lucas Cavallero
Asistente 1: Daniel Zamora
Asistente 2: Martín Grasso
Cuarto árbitro: Francisco Acosta
Zona “B”
Sábado 27 de septiembre
San Telmo – Gimnasia y Esgrima (Jujuy) a las 13.05 (TV)
Árbitro: Franco Acita
Asistente 1: Lucas Ripoli
Asistente 2: Mariano Cichetto
Cuarto árbitro: Lucas Brumer
Nueva Chicago – Agropecuario Argentino, a las 14.30
Árbitro: Gonzalo Pereira
Asistente 1: Federico Pomi
Asistente 2: Mario Bardina
Cuarto árbitro: Nicolás Kresta
Talleres (Remedios de Escalada) – Chaco For Ever, a las 15.30
Árbitro: Carlos Córdoba
Asistente 1: Nahuel Rasullo
Asistente 2: Malvina Schiell
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
Defensores de Belgrano – Central Norte (Salta), a las 16.30 (TV)
Árbitro: Juan Pafundi
Asistente 1: Mariano Rosetti
Asistente 2: Mariano Ascenzi
Cuarto árbitro: Jonathan Barrios
Estudiantes – Colón, a las 17.30 (TV)
Árbitro: Julio Barraza
Asistente 1: Lucas Germanotta
Asistente 2: Andrés Barbieri
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
Deportivo Morón – Mitre (Santiago del Estero), a las 21 (TV)
Árbitro: Sebastián Martínez
Asistente 1: Erik Grunman
Asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Ariel Cruz
Domingo 28 de septiembre
Chacarita Juniors – Gimnasia y Esgrima (Mendoza), a las 15.15 (TV)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Asistente 1: Iván Aliende
Asistente 2: Sebastián Pumetti
Cuarto árbitro: Martín Despósito
Defensores Unidos – Temperley, a las 15.30
Árbitro: Joaquín Gil
Asistente 1: Guillermo Yacante
Asistente 2: Eugenia Rocco
Cuarto árbitro: Sebastián Habib
Estudiantes (Rio IV) – Almirante Brown, a las 19
Árbitro: Yamil Possi
Asistente 1: Sebastián Osudar
Asistente 2: Darío Rojas Martínez
Cuarto árbitro: Jorge Ethem