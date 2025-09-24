Básquet: Arik Levin fue el Jugador Más Valioso de la octava fecha de la Liga Provincial

El paranaense Arik Levin se convirtió en el Jugador Más Valioso de la octava semana de la Liga Provincial de Mayores. Es que el escolta se lució en la victoria de Sionista sobre Sportivo San Salvador en el marco de la Zona 1 de la competencia federativa, que le permitió a su equipo consolidarse en los primeros puestos del grupo.

Con un nivel superlativo, Levin cerró su planilla con 32 puntos (5-10 en dobles y 6-9 en triples), 4 rebotes y 3 asistencias en 37:28 minutos en cancha, para un total de 44 de valoración, la más alta de la fecha.

Su eficacia en lanzamientos perimetrales y su incidencia en los momentos clave del partido lo transformaron en la pieza fundamental para que el elenco sionista consiga su sexta victoria y se afiance en la tercera posición detrás de Sportivo (6-2) y Ferro San Salvador (8-0).

Quinteto de la semana

Arik Levin (Sionista) – Valoración: 44

32 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias frente a Sportivo.

Agustín Aguirre (Regatas) – Valoración: 38

31 puntos, 6 rebotes y 3 robos contra Luis Luciano.

Nahuel Amichetti (Atlético Tala) – Valoración: 36

26 puntos, 11 rebotes y 3 pases gol ante BH.

Álvaro Ghidini (Bancario)- Valoración: 35

19 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias vs. Juventud Unida.

Martín Chervo (Vélez) – Valoración: 32

25 puntos, 20 rebotes y 2 robos frente a Capuchinos.