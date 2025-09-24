Fútbol: la entrerriana Martina Caffaro jugará en Always Ready

La concordiense Martina Caffaro jugará la próxima Copa Libertadores Femenina con la camiseta de Always Ready de Bolivia. La jugadora de La Criolla recibió el llamado de la dirigencia boliviana y rápidamente dio el visto bueno por lo que afrontará la competición de fútbol más importante del continente.

“Nos llamaron y nos plantearon la propuesta”, le contó la jugadora a @3200deportes. A lo que agregó: “Es una experiencia enorme, en mi carrera deportiva que todavía estoy construyendo; es un salto importante también. Un sueño cumplido”.

La futbolista entrerriana dio sus primeros pasos en Libertad de Concordia, pasó por Newell’s Old Boys de Rosario y más tarde se incorporó a Sarmiento de Junín.

La jugadora sabe lo que quiere en esta nueva etapa. En lo personal, aseguró que busca “sumar experiencia” y crecer en una competencia de alto nivel. En lo colectivo, su meta es “brindarle lo mejor al equipo tanto dentro como fuera de la cancha”.

El club femenino Always Ready, con sede en El Alto, se ha convertido en el gran dominador del fútbol femenino de Bolivia. En 2025 alcanzó su cuarto título consecutivo, tras consagrarse campeón ante Astor FC con un global de 4-3.

El equipo juega sus partidos en el Estadio Municipal de Villa Ingenio, con capacidad para 25 mil personas, donde la selección masculina de fútbol ha disputado la mayor parte de los partidos de local de la última Eliminatoria Sudamericana.

Con esta consagración, el conjunto alteño se aseguró su lugar en la próxima Copa Libertadores. Justamente el torneo continental se disputará en Argentina entre el 2 y el 18 de octubre y reunirá a los mejores de cada país sudamericano.

“Va a ser una competencia de alto nivel y quiero estar a la altura”.