Artistas entrerrianos y santafesinos darán un show de jazz, el soul y el funk

Este viernes 26 de septiembre a las 21, un grupo de músicos provenientes de la ciudad vecina y la capital entrerriana se presentará en el subsuelo de la Galería Flamingo, ubicada en la intersección de Urquiza y San Martín, con un espectáculo que repasará clásicos y composiciones propias de jazz, soul y funk. La propuesta pretende acercar a la ciudad una propuesta que reúne a intérpretes de ambas orillas del río, con la idea de juntar a artistas de diferentes provincias en una misma noche.

La formación está integrada por la cantante Iara Marignac, Federico Ramseyer en bajo, Maia Serato en teclado, Diego Sánchez en batería y percusión, Milton Merlo en guitarra y coros, y Pablo Hussein en saxo. Cada uno de ellos cuenta con una trayectoria vinculada a distintos géneros musicales.

El concierto se realizará en un espacio que viene ganando lugar en la agenda nocturna de la ciudad, y que en esta oportunidad ofrecerá al público la posibilidad de disfrutar del espectáculo en un formato de mesas compartidas, con servicio de barra durante toda la noche. La intención de los organizadores es recrear comunidad, propio de este tipo de encuentros.

Las entradas generales tienen un valor de $15.000 y podrán adquirirse en la puerta el mismo día del evento. También es posible reservar a través del número 343 4808780 o mediante la plataforma Eventbrite.com.ar.