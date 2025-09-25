Choque fatal en Ruta 11: un motociclista perdió la vida en el acceso a Las Cuevas

Un trágico siniestro vial se produjo en la noche de este jueves en la Ruta Provincial Nº 11, a la altura del kilómetro 70, en el acceso a la localidad de Las Cuevas, departamento Diamante.

Según informaron desde el Puesto de Control Vial Diamante, el choque involucró a un camión marca Scania modelo P94DB, y una motocicleta Honda XR 125 cc conducida por un hombre de 65 años con domicilio en Baradero, provincia de Buenos Aires. Como consecuencia del fuerte impacto, el motociclista perdió la vida en el lugar.

El vehículo de mayor porte era conducido por un hombre de 33 años con domicilio en Crespo, que transitaba en sentido Diamante – Victoria.

Personal policial y de seguridad vial trabajó en la zona para asistir el tránsito, que se encuentra habilitado de manera alternada, una mano por vez, mientras se realizan las pericias correspondientes.

La causa quedó en manos de la comisaría de jurisdicción y la fiscalía interviniente, que deberán determinar las circunstancias que originaron el fatal choque.