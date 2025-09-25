Aseguran que Sabrina Rojas sería la tercera en discordia entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

Marcelo Tinelli sorprendió al anunciar su reciente separación de Milett Figueroa tras dos años de relación. El conductor comunicó la noticia durante el cierre de “Estamos de paso”, tras varios rumores de que mantenían su relación con el fin de no “spoilear” el final del reality de “Los Tinelli”.

En las últimas horas, trascendió una versión que señala a Sabrina Rojas como la tercera en discordia en la relación del conductor con la modelo. Ambos comenzaron a trabajar juntos en el nuevo streaming Carnaval.

“Laura Ubfal publicó una información al respecto, dijo que en Perú ya dan como la tercera en discordia a Sabrina Rojas”, mencionó Carolina Molinari en Puro Show.

Los rumores se dispararon cuando Sabrina confesó en “Pasó en América”, el ciclo que conduce a la medianoche, que prefería los hombres mayores a los jóvenes: “Se la pasa mejor con el que tiene más edad, más calle”.

"Si bien ambos negaron un posible romance entre ellos, Molinari mencionó que hay una complicidad que comparten frente a cámara: “Coquetean un poquito ellos porque en el primer día del streaming vimos que Sabrina le decía a Marcelo ‘¿cuántas veces fue Momi a tu casa?’ y él le dijo ‘menos que vos’”.

Fuente: Noticias Argentinas.