Quita de retenciones: “Es un parche que profundiza la desigualdad entre provincias”, criticó Darío Báez

El concejal de Paraná, Darío Báez (LLA), participó como invitado por el equipo de Juan Schiaretti en el encuentro de Provincias Unidas y resaltó la necesidad de construir en Entre Ríos “un espacio político superador, en línea con las ideas de federalismo que impulsa este frente”.

La reciente decisión del Gobierno nacional de suspender las retenciones por apenas treinta días se presentó como un alivio para el sector productivo. Sin embargo, la realidad fue distinta: en Entre Ríos muy pocos productores lograron acceder al beneficio, ya que el cupo se agotó en solo tres días y terminó favoreciendo a un reducido grupo de grandes operadores.

Para Báez, este hecho refleja “la inconsistencia de la política económica y la falta de visión federal”. “Una medida que se anuncia como nacional, pero que en los hechos deja afuera a la mayoría de las economías regionales y a los productores medianos y pequeños, no es una política de desarrollo, sino un parche que profundiza la desigualdad entre provincias”, advirtió.

Remarcó que Entre Ríos necesita construir una alternativa política “superadora”, que ponga en el centro al interior productivo y se alinee con el espíritu de Provincias Unidas. “Nuestro campo, con su diversidad de producciones -soja, maíz, trigo, arroz, cítricos, carne-, no necesita gestos efímeros. Precisa un esquema tributario previsible que valore su aporte estratégico al desarrollo nacional”, sostuvo.

Finalmente, el edil de la capital provincial señaló que “la Argentina productiva se construye con una mirada de largo plazo, respetando la capacidad de cada provincia y reconociendo el esfuerzo de quienes sostienen el interior”. “Lo contrario es seguir concentrando beneficios en pocos y condenando a muchos”, concluyó.