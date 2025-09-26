Domingo de primavera en Oro Verde con shows, juegos y actividades culturales

Este domingo 28 de septiembre, desde las 15:30, Oro Verde vivirá una jornada especial para festejar el Día de la Primavera y del Estudiante en el playón del Polideportivo Municipal, ubicado en la intersección de Las Golondrinas y Los Sauces. La actividad está pensada para toda la comunidad y se desarrollará bajo un formato de picnic, donde se podrá disfrutar de música, concursos, talleres y propuestas culturales para toda la familia.

El evento contará con la participación de diversas bandas locales que animarán la jornada con su música en vivo. Entre los grupos programados se encuentran MDJ, La Llamarada del Sauce, Esclavo Hijos de la Noche y Pont a Bailar, que cerrará la celebración con su repertorio para bailar. Además, se organizarán concursos de baile y se premiarán el disfraz más original y el sombrero más llamativo.

La propuesta incluirá también actividades artísticas y recreativas a cargo de los talleres municipales. A partir de las 17, los grupos Almas Danzantes y el taller de Batucada subirán al escenario, mientras que los más pequeños podrán participar en clases abiertas de circo y teatro. Además, en el Museo municipal habrá una propuesta creativa a través del taller Emocionarte, diseñada para estimular la expresión artística de los niños.

El festival está pensado para que las familias y jóvenes compartan un día completo de entretenimiento al aire libre. La modalidad de picnic permite llevar mantas y disfrutar del espacio verde mientras participan de las distintas actividades programadas.

Desde la organización destacaron que habrá un servicio de cantina disponible para quienes deseen adquirir comidas y bebidas durante la tarde.

La entrada será libre y gratuita.