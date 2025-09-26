Dulces Rufianes se presenta en La Vieja Usina con nuevas canciones y clásicos

La banda paranaense Dulces Rufianes volverá a tocar en los escenarios locales con un show programado para el viernes 26 de septiembre a las 21 en La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861). El recital incluirá un repaso por los clásicos de su repertorio y la presentación de nuevas composiciones. Con más de diez años de trayectoria, la banda es una de las agrupaciones musicales de referencia del género en Entre Ríos. A lo largo de este tiempo realizaron giras por distintas localidades del país, visitando ciudades como Rosario, Santa Fe, Buenos Aires y varias del interior entrerriano.

En esta ocasión, estarán acompañados por La Tercera Fase del Plan, banda surgida en 2018 que forma parte de la nueva oleada del rock argentino. El grupo repasa sonidos inspirados en las décadas del 50 y 60, aunque con una cierta impronta y tratamiento contemporáneo. Tras encontrar en 2022 una formación estable, comenzaron a multiplicar sus presentaciones, compartiendo escenario con músicos famosos como Hugo Rodríguez y Diego Reinholz, integrantes de La 25, además de Viejas Locas en su etapa con los miembros fundadores Fachi y Abel.

Actualmente, La Tercera Fase del Plan cuenta con un sencillo disponible en plataformas digitales y se encuentra trabajando en la producción de los temas que integrarán su primer EP. La banda está compuesta por Maxi Gándola en bajo y coros, Tomás Pirola en batería, Máximo Zapata en segunda guitarra y coros, Ramiro Peserico en guitarra y coros, y Joaquín Poletti Rossi en guitarra rítmica y voz.

Las entradas para el recital están a la venta a un valor de $6.000, mientras que en puerta tendrán un costo de $8.000. Para adquirirlas, los interesados pueden realizar la transferencia al alias dulces.rufianes.mp y enviar el comprobante al número 343 4637820.