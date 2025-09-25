Ante la UIER, Frigerio se comprometió a “crear la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones”

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, habló en la apertura de la 21° Jornada de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) este jueves en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. Insistió en la decisión de “generar condiciones para más inversiones y empleo en el sector privado” e hizo anuncios.

El mandatario agradeció a los empresarios “por no rendirse” y “prender una máquina cada mañana en este momento tan difícil de la Argentina”.

Remarcó su premisa de construir un “Estado más eficiente y que el sector privado no pague más por las ineficiencias del sector público” y definió a su gestión: “Estamos haciendo un gerenciamiento fino en el Estado, como hacen en el sector privado, mirando con lupa quirúrgica cada gasto, dónde se puede ahorrar y dónde mejorar la competitividad”.

Respecto de las medidas del gobierno provincial para impulsar la economía local, enumeró algunas recientes, como la baja del cobro de electricidad a arroceros, una nueva línea de créditos del CFI para avícolas, otra de Enersa de “financiamiento verde” y la reducción de un tercio de alícuota de Ingresos Brutos para integradores de pollos.

También destacó que el Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI) de la Provincia acumula 150.000 millones de pesos comprometidos en inversiones en la provincia, que representan 1.000 puestos de trabajo industrial. “Entre Ríos puede atraer inversiones privadas”, confirmó.

Por otra parte, hizo anuncios para los industriales y adelantó que enviará a la Legislatura una nueva ley de Gestión Ambiental de Actividades Económicas, para actualizar la que está vigente, que tiene “casi medio siglo”.

Y, en el mayor anuncio de la jornada, anticipó la creación de la “Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones”, una herramienta clave para “dar un salto de calidad en la competencia”. Explicó que este organismo va articular con Municipios, Nación y organismos internacionales para “acompañar” al inversor “antes y durante” su toma de decisiones.

“Tenemos que salir a buscar inversiones”, enfatizó el gobernador.