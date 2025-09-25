La pobreza bajó al 31,6% en el primer semestre del 2025: afecta a 15 millones de argentinos

La pobreza cayó al 31,6% en el primer semestre de 2025, afectando a 9,5 millones de argentinos. Así lo dio a conocer este jueves el Indec. La cifra representa una baja del 6,5% en relación al último dato -38,1%- que corresponde a fines de 2024. La indigencia, en tanto, mostró una baja del 8,2% al 6,9%. Alrededor de 2.1 millones de ciudadanos están en esa condición.

“Para el universo de los 31 aglomerados urbanos de la EPH (Encuesta Permanente de Hogares), por debajo de la LP (Línea de la Pobreza) se encuentran 2.456.090 hogares, que incluyen a 9.451.018 personas; y, dentro de ese conjunto, 565.821 hogares se encuentran por debajo de la LI (Línea de la indigencia), lo que representa 2.051.984 personas indigentes”, resaltó el Indec.

El último dato de Indec respondía a los últimos seis meses de 2024, cuando la pobreza llegó al 38,1% y afectó a casi 18 millones de personas. En aquel momento, el Gobierno celebró el dato y aseguró que el índice de pobreza e indigencia en la Argentina registró una fuerte caída “gracias a las profundas reformas económicas impulsadas por el presidente Javier Milei”.