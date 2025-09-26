Fútbol: con dos entrerrianos en el cuerpo técnico, Ramón Díaz fue presentado en Inter

El entrenador argentino Ramón Díaz, quien había sido presentado el miércoles como entrenador de Internacional de Porto Alegre, reveló este jueves que pretende “un equipo que sea protagonista” y ya firmó contrato hasta diciembre de 2026.

El riojano estará acompañado de Emiliano Díaz, su hijo, como ayudante principal, además de los entrerrianos Osmar Ferreyra y Bruno Urribarri. También estarán Diego Pereira y Juan Romanazzi, quienes estarán repartidos en funciones de asistencia técnica, preparación física y análisis. El estreno fue este jueves en el Beira-Rio, luego del entrenamiento vespertino en el complejo Parque Gigante.

El Pelado fue elegido por encima de Luis Zubeldía, otro de los candidatos que mantuvo charlas con el club. Inter quedó sin conductor tras la derrota frente a Gremio, en el clásico jugado en el Beira-Rio, que terminó con la salida de Roger Machado.

En el comunicado oficial que emitió el conjunto Gaúcho puntualizaron en la idea futbolística del extécnico de River, entre otros. El control de la pelota, la generación de situaciones claras de ataque y una estructura sólida en defensa fueron algunas de las virtudes que señalaron.

Este club será el tercero en Brasil en la carrera del Pelado, que ya tuvo experiencias en Vasco da Gama —logrando la permanencia en la Serie A— y en Corinthians, donde conquistó el Campeonato Paulista a comienzos de 2024.

Ahora afrontará el desafío de torcer el rumbo del equipo, que ocupa la 13ª posición en la tabla, con 28 puntos en 23 fechas. Está apenas una unidad por debajo de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana y cinco por encima de los puestos de descenso.