El Gobierno de Milei celebró la baja de la pobreza: “El populismo empobrece, siempre”

Tras conocerse los resultados del índice de pobreza elaborado por el INDEC, que para el primer semestre de 2025 se ubicó en 31,6%, lo que significó un descenso en comparación con la última medición y el registro más bajo desde 2018, desde el Gobierno salieron a festejar los resultados. Javier Milei y Manuel Adorni fueron los primeros en referirse al tema en redes sociales.

"La pobreza sigue bajando", anunció el Presidente en su cuenta de X y sumó, en clave electoral, el slogan de su de la campaña electoral de cara a octubre: "La Libertad Avanza o Argentina retrocede". El mandatario cerró su publicación con el habitual "Viva la libertad carajo" y replicó la publicación que había realizado más temprano la cuenta del ministerio de Capital Humano.

En tanto, Adorni compartió los datos del informe y afirmó que "según el INDEC la pobreza cayó al 31,6% y la indigencia al 6,9%". A continuación, apuntó: "No era emitiendo, no era hostigando al sector privado, no era aislándonos del mundo. El populismo empobrece, siempre. Fin".

A Milei y Adorni se sumó rápidamente Patricia Bullrich, quien hizo propias las palabras que el Presidente había pronunciado en la cadena nacional de mediados de mes al afirmar que "el esfuerzo vale la pena".

"La baja al 31,6% de pobreza es un muy buen dato, pero no deja de ser una estadística. Detrás de ese número hay familias que hoy están un poquito mejor. Es un paso, pero todavía tenemos que seguir trabajando por quienes siguen viviendo en la pobreza. No podemos dar marcha atrás", sostuvo la ministra de Seguridad.

Bullrich, que a su vez es candidata a senadora en las elecciones de octubre, apuntó: "Si no seguimos por este camino, volvemos al 53% de pobreza del kirchnerismo. Es momento de ir hacia adelante y seguir luchando. No nos quedemos a mitad de camino. No aflojemos".

En el mismo sentido se expresó Luis Petri, el ministro de Defensa, que también aspira a un escaño en las elecciones de octubre, pero en la Cámara de Diputados. "El camino es este, el esfuerzo vale la pena. Millones de argentinos saliendo de la pobreza y la indigencia por la decisión inquebrantable del Presidente Javier Milei de sostener el superávit, prohibir la emisión y quebrar la inflación", sostuvo desde su cuenta de X.

Al igual que Bullrich, Petri destacó que "millones de argentinos están muchísimo mejor que hace 2 años" y pidió mantener el rumbo.

Ya desde fuera del partido desde principio de año, también se expresó Ramiro Marra, quien recordó que durante el último gobierno kirchnerista "la pobreza era del 51%".

"Más de la mitad del país era pobre. Hoy, con Milei gobernando, bajó al 31,6%", destacó el empresario, quien además sostuvo: "Cuando el objetivo no es robar ni cagarse en la gente, la pobreza empieza a desaparecer. Falta, pero estamos en el camino correcto".