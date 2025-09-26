Un festival solidario en plaza Sáenz Peña busca visibilizar la situación de calle

El Movimiento Libres del Sur realizará este viernes un festival solidario en la plaza Sáenz Peña, frente a la parroquia Sagrado Corazón, con el propósito de llamar la atención sobre la realidad de las personas que viven en la calle. La actividad comenzará a las 18 y se enmarca bajo el lema "La calle no es un lugar digno para vivir".

La propuesta incluirá presentaciones de tres bandas locales, una feria con distintos emprendedores y una radio abierta que dará voz a los organizadores y a integrantes de organizaciones sociales que trabajan en la asistencia diaria. Además, se recibirán donaciones de ropa y elementos de higiene, destinados especialmente a adultos mayores, quienes suelen ser los más afectados por la falta de recursos para cubrir necesidades básicas.

Desde el movimiento explicaron que la iniciativa busca acompañar a quienes atraviesan esta situación y abrir un espacio de encuentro con la comunidad.

El festival también será un punto de encuentro para fortalecer la red de instituciones que trabajan en Paraná con personas en situación de calle. En este sentido, destacaron la participación y el acompañamiento de organizaciones como Suma de Voluntades, Un Cielo Nuevo, Hogar de Cristo y Cáritas, que habitualmente desarrollan acciones de contención y asistencia.

Con información de Elonce.