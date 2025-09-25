Incautaron 200 ampollas de fentanilo que trasladaban por el río Paraná en Misiones

En un procedimiento coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), incautaron en la ciudad de Wanda, Misiones, ampollas de fentanilo de contrabando.

La presente causa ocurrió cuando los detectives de la División Unidad Operativa Federal Puerto Iguazú realizaban recorridas y controles por la ribera del rio Paraná, en las inmediaciones de la citada ciudad.

En ese contexto, advirtieron el sonido de una embarcación proveniente de la costa de la República del Paraguay, para luego observar a la distancia que descendía de la misma un sujeto que se adentró en la zona boscosa y al notar la presencia policial, arrojó unos bultos y se dio a la fuga rápidamente entre la maleza.

De inmediato, los federales comenzaron a perseguirlo a los fines de identificarlo, pero consiguió escapar en el mismo bote junto a otro hombre que lo esperaba a bordo, con rumbo a la costa del mencionado país.

Al efectuar la requisa de los elementos descartados, se verificó que se trataba de un bolso deportivo y una bolsa, los cuales en su interior contenían cajas con un total de 200 ampollas de Fentanilo, de procedencia extranjera.

Ante ello, los uniformados informaron a la Fiscalía Federal de Iguazú quien dispuso el secuestro del total de la droga.

En el procedimiento prestó colaboración la Delegación de Aduana Puerto Iguazú (ARCA) informando que el aforo de lo incautado asciende a los 440.000.000 pesos.

Los elementos secuestrados quedaron a disposición del Juzgado Federal Puerto Iguazú por infracción a la Ley Nacional de drogas.