El Rugby infantil se dará cita este fin de semana en Paraná

Los clubes Estudiantes, Rowing y Tilcara presentaron en Sala Mayo sus respectivos torneos nacionales de rugby que reunirán distintas categorías del 26 al 28 de septiembre en Paraná. Se espera la participación de más de 2.000 chicos.

La presentación de este evento deportivo contó con la presencia de autoridades municipales, dirigentes de las instituciones deportivas, jugadores y familiares.

“Es un orgullo tener esta calidad de espectáculo. Las ciudades son también calidad de las relaciones humanas que vinculan a los ciudadanos. Y en este caso, la calidad de las relaciones entre los clubes, entre los chicos que practican deporte que fomenta valores como es la amistad”, expresó el jefe de Gabinete de la Municipalidad, Santiago Halle.

Por su parte, el subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli, especificó que “son los tres clubes organizando a la vez y además es un club de Santa Fe, por lo que en total el encuentro en la región va a tener más de 3.000 jugadores, de los cuales más de 2.000 van a estar en nuestra ciudad”.

El Paraná Rowing Club organiza la 9ª edición del “Norberto Hobby Di Pretoro” para las divisiones M11 y M 14. Fabricio Matei, dirigente del club, expresó: “Trabajamos desde el principio del año pensando en este evento, que es distintivo, un evento institucional, donde todo el club colabora y trabaja para esto”.

En tanto que el Club Atlético Estudiantes emprenderá la 10ª edición del “Juan Cruz Mathé” para la categoría M12; el coordinador del rugby infantil, José Manuel Miralpeix, manifestó: “Estamos con mucha expectativa porque es un evento que crece edición tras edición”.

Mientras que el Club Tilcara llevará adelante la 13ª edición del “Miguel Toto Barrios” para la divisional M13. Su entrenador, Manuel Londero, dijo sentirse “muy contento de realizar esta jornada que va a ser muy linda, esperamos que los chicos se diviertan, que hagan amistades y que disfruten por sobre todas las cosas”.