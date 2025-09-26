Mariano Werner, y su tercer motorista en lo que va de la temporada

El paranaense Mariano Werner transita un año cargado de cambios y dificultades. El tricampeón de Turismo Carretera y vencedor de la Etapa Regular de TC Pick Up se presentará en Paraná este fin de semana con los motores de Alfredo Gardelito Fernández, en lo que será su tercer motorista en esta temporada. La decisión se da tras una serie de problemas mecánicos que lo relegaron en la lucha por ambas coronas y que marcaron el final de su vínculo con Rody Agut, con quien cosechó tres títulos en el TC y otro en las camionetas, en un lapso de cinco años.

El entrerriano viene de abandonar en la Final de TCPU disputada en Río Cuarto, producto de un problema en su unidad de potencia. No obstante, el colchón de puntos que consiguió previamente le sirvió para ganar la Etapa Regular y asegurarse 15 puntos bonus para la Copa de Oro, que tendrá inicio este fin de semana en su tierra, Paraná, señala Solo TC.

A pesar de ello, Werner arranca el minitorneo en la tercera posición ya que Agustín Canapino (Chevrolet S10) y Juan Pablo Gianini (Ford Ranger) obtuvieron dos victorias y sumaron 16 unidades bonus cada uno. Por si fuera poco, Mariano también está obligado a ganar -al menos- una carrera de las cuatro que quedan si quiere pelear el campeonato, tal como lo indica el reglamento deportivo.

La situación en el TC

En el Turismo Carretera, Werner había iniciado la Copa de Oro con ocho puntos bonus gracias a su victoria en Córdoba durante la Etapa Regular. Sin embargo, las fallas constantes lo dejaron prácticamente fuera de la pelea: apenas rescató dos unidades en San Luis y acumula 10 en el minitorneo, a 51 de Agustín Canapino (Chevrolet Camaro).

La racha negativa incluyó una lista poco común: rotura en Viedma, inconvenientes de bujías en Toay, Termas, Concepción y San Juan, dos motores en Posadas, pérdida de aceite en Buenos Aires y una válvula cortada en San Luis que lo marginó de la serie. Tropiezos que le quitaron continuidad y lo alejaron de los puestos de vanguardia.

Ya son tres los motoristas este año

Ante ese panorama, el entrerriano buscó variantes. Comenzó el año con Agut en ambas categorías, pero luego de los reiterados abandonos recurrió a Guillermo Mosquito Pianca para la 11ª fecha en San Luis. Allí tampoco encontró el rendimiento esperado y volvió a desertar tanto en la serie como en la Final. Ahora, en el inicio de la Copa de Oro de las TC Pick Up, apostará por los impulsores de Gardelito.

El gran interrogante es si este nuevo cambio le permitirá dejar atrás la seguidilla de infortunios y volver a ser protagonista. Werner, fiel a su estilo, mantiene la fe intacta y buscará recuperar terreno en un momento clave del calendario.