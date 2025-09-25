Dolores Fonzi celebró la selección de “Belén” como representante argentina en los Oscar 2026

La directora del film celebró la nominación a los prestigiosos galardones de Hollywood y Goya, al tiempo en que dio detalles sobre la forma en que se enteró.

"Belén”, el nuevo film de Dolores Fonzi basado en un caso real que impactó al país, es el elegido para representar a Argentina en los prestigiosos Premios Oscar 2026 y Goya, esta noticia llegó a la directora de la película que ella misma definió como “una flecha”, al tiempo que dio detalles sobre cómo se enteró de la terna.

En diálogo con la periodista Andrea Taboada, lo primero que atinó a decir la actriz fue “Qué alegría”, y es que su segundo trabajo no solo es parte de las destacadas salas europeas, como el Festival de San Sebastián, sino que se ubicará en el séptimo arte hollywoodense.

“Acá, afónica de gritar, por supuesto, como una zanguanga. Ayer fue una fiesta”, contó Fonzi sobre el momento en que la Academia de Cine Argentina sobrepuso a la historia teñida de marea verde, por sobre “La Mujer de la Fila”, “Homo Argentum” y “Algo viejo, algo nuevo, algo prestado”.

“Estábamos todos esperando, cenando para ver qué pasaba. Y esperamos que Graciela Borges abra el sobre, por video. Había amigos ahí en el acto y había gente que trabajó en la película y estábamos todos ahí desesperados esperando que den las novedades”, añadió la artista.

Mientras dejaba atrás San Sebastián para ser parte del Festival de Biarritz, Fonzi explicó: “Veo que había un objetivo, que era terminar. La película tenía un tiempo, se hizo muy rápido, se escribió en tres meses, se produjo en otros tres, se filmó y la montamos también en tres”.

“Así como el film cumplió con cada objetivo que tuvo, ahora siento alegría, pero más bien por la tarea cumplida que logramos efectuar con esfuerzo y trabajo. Ahora continuamos con el empujón que nos da el haber quedado como representantes en los dos premios. Fue como una flecha que se tiró en un momento y todavía sigue su curso”, concluyó.

Fuente: Noticias Argentinas.