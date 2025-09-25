El río Uruguay comenzó a subir frente al puerto de Concordia

Sube el río Uruguay en la costa de Concordia. De acuerdo con lo informado por el área de Hidrología de Salto Grande, hasta la hora 15 del viernes 26 de septiembre, “el caudal medio diario evacuado variará entre los 13.000 y los 12.000 m³/s".

En este sentido, se pronosticó que con estos guarismos, “las cotas máxima y mínima referidas al puerto de Concordia serán de 9,30 (de máxima) y 8,70 metros (de mínima)”, al menos en la proyección hasta el día viernes.

En el detalle de los datos suministrados por el organismo binacional, se difundió que el "aporte de las últimas 24hs: 12042 m3/s. Evacuado a la hora 08:00: 12599 m3/s. Y el nivel del embalse a la hora 08:00 fue de 34,80 m".

En ese marco, se adelantó que "el nivel del embalse tenderá a 34,80 metros".