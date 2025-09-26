Liga Profesional: Unión visitará a Banfield con la premisa de seguir en la cima

Banfield y Unión de Santa Fe chocarán en el sur bonaerense, en uno de los partios que le darán vida a la 10ª fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El partido se jugará desde las 19, en el Estadio Florencio Sola y será controlado por Luis Lobo Medina.

El equipo dirigido por Pedro Troglio viene de sufrir una dura derrota en su visita a La Paternal ante Argentinos por 3-0. Sin embargo, antes le había ganado 1-0 a Independiente en Avellaneda y, a pesar de la caída contra el Bicho, se mantiene en la sexta posición de la Zona A clasificando a los playoffs.

El Taladro necesita seguir sumando puntos para escapar de la zona roja, y actualmente está a nueve unidades de Aldosivi de Mar del Plata y San Martín de San Juan, quienes estarían descendiendo a la Primera Nacional por tabla anual y promedios.

Por su parte, Unión llega en un gran momento colectivo y es el único puntero de su zona con 16 unidades, aunque debajo suyo están Barracas Central y Estudiantes con 15. El conjunto de Leonardo Carol Madelón sabe que debe ganar en el Florencio Sola para mantenerse en lo más alto de la tabla.

El pasado fin de semana se le escapó la victoria ante la Lepra mendocina como local, pero el Tatengue cuenta con cinco partidos invicto, sumó 11 de 15 puntos posibles y ganó sus últimos tres encuentros en condición de visitante ante Instituto (4-0), Racing (3-2) y Gimnasia (3-1).

FORMACIONES

BANFIELD

Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Sergio Vittor, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Frank Castañeda, Santiago Esquivel, Lautaro Ríos, Gonzalo Ríos; Mauro Méndez, Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.

UNIÓN

Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Carol Madelón.

Árbitro: Luis Lobo Medina. VAR: Hernán Mastrángelo. Cancha: Banfield. Hora: 19 (TNT Sports).