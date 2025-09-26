“Estábamos para más, pero nos tocó Italia que es nuestro karma”, analizó Vicentín

El paranaense Luciano Vicentín, máximo artillero de la selección argentina en el Mundial de Vóleibol, contó detalles acerca de la reciente competición. Luego de un largo viaje desde Filipinas, donde la selección fue eliminada en octavos de final tras caer ante Italia, el entrerriano llegó a su ciudad natal para descansar unos días.

“Estábamos para mucho más, pero nos tocó con Italia, que es nuestro karma, como siempre. Es un equipo muy difícil, el campeón del mundo, y siempre que nos hemos encontrado en instancias decisivas no hemos podido ganarles”, afirmó Vicentín sobre la eliminación de Argentina.

Una de las grandes alegrías para el paranaense durante el torneo fue el partido clave contra Francia, el cual determinaba si Argentina pasaba o no a la siguiente fase. “La verdad que llegamos al último partido. En los papeles parecía que Francia y nosotros íbamos a terminar definiendo el primero y segundo del grupo. Pero a Francia le tocó perder 3 a 2 contra Finlandia, y nosotros lo pudimos sacar adelante”, explicó.

Durante esa jornada, el entrerriano brilló con una impresionante actuación, anotando 22 puntos y jugando un papel clave para el equipo. “Me tocó jugar muy motivado, como todos los chicos. No pensaba mucho, solo me concentré en darlo todo en la cancha”, agregó en declaraciones a Canal 11.

Enseguida resaltó: “Me puso muy contento porque mucha gente que quizás no estaba tan ligada al vóley se pudo sumar y le pudimos dar una alegría. La verdad que ese partido tuvo una repercusión inmensa. Desde que estoy en la selección, hemos salido campeones sudamericanos, pero nunca tuvo tanta repercusión como este partido contra Francia”, aseguró.

La victoria no solo le dio un impulso al equipo, sino que también encendió la pasión de los seguidores del vóley en Argentina, que se volcaron a las redes sociales para celebrar la hazaña.

A pesar de la eliminación de Argentina del Mundial, Luciano Vicentín mantiene la mirada fija en el futuro. En pocos días, el jugador viajará a Japón para unirse a su nuevo equipo, el Tokio Great Bears. “Estoy muy emocionado por irme a Japón. Siempre he jugado en Europa, pero esta es la primera vez que voy a un continente tan distinto, con una cultura diferente. Será un desafío profesional y personal”, comentó.

Por último, a pesar de las dificultades y el dolor por la eliminación, Luciano Vicentín se mantiene positivo y optimista respecto al futuro del vóley argentino. “Estamos en un proceso de renovación, y los chicos de mi edad ya tenemos otra responsabilidad en el equipo. Sabemos que se viene un futuro prometedor para la selección, y eso me motiva a seguir dando lo mejor”.