Serán 19 los pilotos que formarán parte del TC Pick Up en Paraná

Confirmaron la lista de inscriptos para la cita de las TC Pick UP en el CVE. (Foto: ACTC)

Por primera vez, las TC Pick Up correrán en el autódromo Ciudad de Paraná y se supo que contarán con 19 protagonistas. Será este fin de semana, por la primera fecha de la Copa de Oro, donde se producirá el regreso del talense Omar Martínez. Además del Gurí, estarán su hijo Agustín Martínez y el paranaense Mariano Werner.

Pese a no haber podido ganar, el Zorro de Paraná se quedó con la etapa regular y sumó 15 puntos extras. No obstante, la punta de la Copa está compartida: Juan Pablo Gianini y Canapino tienen 16 unidades.

Será la tercera vez que la categoría de las camionetas salga del autódromo Roberto Mouras de La Plata en esta temporada. Anteriormente lo hicieron en el autódromo Ciudad de San Nicolás y luego en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto.