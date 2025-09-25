Deportes

Serán 19 los pilotos que formarán parte del TC Pick Up en Paraná

25 de Septiembre de 2025 - 20:02
TC Pick Up

Confirmaron la lista de inscriptos para la cita de las TC Pick UP en el CVE. (Foto: ACTC)

Por primera vez, las TC Pick Up correrán en el autódromo Ciudad de Paraná y se supo que contarán con 19 protagonistas. Será este fin de semana, por la primera fecha de la Copa de Oro, donde se producirá el regreso del talense Omar Martínez. Además del Gurí, estarán su hijo Agustín Martínez y el paranaense Mariano Werner.

Pese a no haber podido ganar, el Zorro de Paraná se quedó con la etapa regular y sumó 15 puntos extras. No obstante, la punta de la Copa está compartida: Juan Pablo Gianini y Canapino tienen 16 unidades.

Será la tercera vez que la categoría de las camionetas salga del autódromo Roberto Mouras de La Plata en esta temporada. Anteriormente lo hicieron en el autódromo Ciudad de San Nicolás y luego en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto.

N* Pilotos Marcos Equipo
1 Gianini, Juan Pablo Ford JPG RACING
2 Mazzacane, Gaston V.W COIRO RACING TEAM
3 Werner, Mariano Toyota MONTANARI RACING
4 Jakos, Andrés Toyota COIRO COMPETICION
9 Rodríguez, Matías Toyota GIAVEDONI SPORT
11 Abdala, Tomas Ford TOMAS ABDALA RACING
16 Lambiris, Mauricio Ford MAQUIN PARTS
56 Todino, Germán Toyota AZUL SPORT TEAM
66 Jack, Javier Ram JACK POWER TEAM
75 Frano, Matias Ford FRANO RACE
86 Canapino, Agustin Chevrolet CANNING MOTORSPORT
87 Impiombato, Nicolas Toyota IMPIOMBATO MOTORSPORT
107 Martinez, Tobias Chevrolet RUS MED TEAM
115 De Carlo, Diego V.W LRD PERFORMANCE
119 Palazzo, Hernan Toyota COIRO COMPETICION
121 Martinez, Omar Toyota GURI MARTINEZ COMP.
186 Fain, Ignacio Ford GURI MARTINEZ COMP.
193 Castro, Marcos Toyota COIRO COMPETICION
249 Ebarlin, Juan Jose Toyota EZEB TEAM

