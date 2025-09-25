“Lo dimos todo”: la acróbata paranaense finalista de America's Got Talent 2025 conmovió al mundo

La temporada 20 de America’s Got Talent terminó el miércoles por la noche en una gala que reunió a millones de espectadores frente a las pantallas para alentar a su concursante favorito. El reality de NBC volvió a desplegar un espectáculo diverso, con números de música, hasta que el conductor Terry Crews comunicó el veredicto del público.

La ganadora este año fue Jessica Sánchez, una cantante californiana que está en las últimas semanas de su embarazo y se había presentado a audicionar más de una década antes, en las primeras temporadas del show. La cantante se llevará a casa el codiciado premio de un millón de dólares, además del reconocimiento del público.

Los televidentes en el Cono Sur estaban alentando al dúo Sirca Marea, integrado por la paranaense Micaela Leitner y el chileno Matías Cienfuegos. Los dos acróbatas conquistaron a la audiencia con una actuación que quedará en la memoria pese a no haber logrado el primer puesto. Además, en la gala de anoche interpretaron un último número junto a Sánchez y fueron ovacionados por el público.

En las votaciones, el segundo lugar fue para el rapero de estilo libre Chris Turner. En tercer lugar, quedó Jourdan Blue. El coro de la escuela secundaria Leo de Chicago quedó en cuarto lugar, y los artistas visuales LightWire se hicieron con la quinta posición.

El dúo Sirca Marea sorprendió el martes con su presentación en la gran final de America's Got Talent y, aunque el público escogió a Sánchez como la favorita, los gimnastas agradecieron a su comunidad por todo el apoyo. “Hoy cerramos otra aventura. Otro episodio de esta hermosa aventura llamada vida. Solo nos queda agradecer lo vivido, lo aprendido y a todas esas hermosas personas que guardaremos en nuestro corazón”, escribieron en una historia de su perfil de Instagram.

El talentoso dúo también le dedicó un mensaje a sus fanáticos: “Gracias a la gente que, sin conocernos, nos apoyaron. Sin saber quiénes éramos nos dieron palabras de aliento y de cariño. No lo olvidaremos. Son atesorados en un rincón de nuestro corazón”.

También reconocieron la dificultad de alcanzar el primer puesto, pero dejaron en claro su satisfacción: “Nos hubiera encantado ganar. Llevarnos la copa... Pero sabíamos que era difícil... Aun así sentimos que dimos lo mejor de nosotros. Nos sentimos unos ganadores. Ganamos en experiencia y en vida. Gracias AGT. Fuiste la experiencia más intensa de nuestra vida”.

La presentación de la acróbata argentina Micaela Leitner y su pareja Matías Cienfuegos, en la final de "America's Got Talent".

La despedida se cerró con una frase que sintetizó su paso por el certamen: “¡Lo dimos todo! Muchas gracias por el apoyo”.

Solo las personas que viven en los Estados Unidos y Puerto Rico estaban habilitadas para votar por su concursante favorito.

Cómo se paga el millón de dólares de America's Got Talent

El atractivo central del concurso es el premio económico. NBC informó que el premio, que asciende a un total de un millón de dólares, se pagará en una anualidad financiera durante cuarenta años, o los concursantes pueden optar por recibir el valor actual de dicha anualidad.

El show reparte el gran premio, un millón de dólares, de varias formas. Esta condición implica que el campeón no recibe el monto completo en un único pago. También destacan que el premio se divide en la cantidad de participantes que ganen, por ejemplo si es un grupo de 40 personas.

Fuente: Clarín