Ritmos Argentinos tendrá el cierre este domingo en la Plaza de las Colectividades

Este domingo desde las 18, en la Plaza de las Colectividades se realizará el Festival Ritmos Argentinos.

Este domingo, el festival cultural Ritmos Argentinos se hará en la Plaza de las Colectividades de la capital entrerriana y no en la Plaza Carbó, como se había anunciado inicialmente. El motivo se debe a cuestiones logísticas y para que más personas puedan disfrutar la programación que incluye gastronomía, emprendedores y música en vivo. El horario se mantiene desde las 15, con entrada libre y gratuita.

La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Cultura de la Nación junto a la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Municipalidad de Paraná.

Los grupos musicales que se presentarán son: Asociación Litoraleña de Blues, María Cuevas, Martín Cuentos y Canciones, Nikel, Taller Municipal de Danzas Litoraleñas de Bovril y DJ Negrete.

La gira

La jornada marcará el cierre de la gira de Ritmos Argentinos por la provincia, que incluye el siguiente cronograma:

-Viernes 26/9 en Rosario del Tala – Predio Multieventos (Av. Libertad e Yrigoyen).

Desde las 18: Combo Mutante, La Sin Bemol, Zácaro y los Puerkos y La Solense.

-Sábado 27/9 en Concordia – Av. Costanera de los Pueblos Originarios, ingreso por Carriego, zona de Galpones del Puerto.

Desde las 18: Maniquí, Marcos Pereyra y La Banda del Kbe.