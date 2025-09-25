Morena Rial reveló cuál es su vínculo con el triple femicidio

Morena Rial dijo que tenía amigos en común con las chicas de Florencio Varela.

Morena Rial sostuvo que tenía amigos en común con las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela y, además, consideró que el cuerpo policial actúa de manera eficiente “para encontrar a alguien que recién robó”, pero según la hija de Jorge Rial, no se gestionó la misma prioridad ante el hallazgo de las ahora fallecidas.

Antes de la lamentable noticia del femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez, Morena realizó un breve video en redes sociales, donde señaló: “No conocía a las chicas que están desaparecidas, mis amigos las conocen”.

“De igual forma, yo creo que se manejan muy mal. Si la familia no hubiera cortado la rotonda y hecho bondi, nadie se hubiera enterado, hubieran desaparecido como tanta gente y lo hubieran dejado ahí”, apuntó contra la policía bonaerense.

“Encima no pueden sentar el orto a buscar un cerrojo de cámaras, pero para buscar a la gente que robó hace poquito, la encuentran rápido. Para buscar a otra gente, encuentra rápido todo ¿Cómo es, encuentran lo que quieren?”, añadió al ponerse en primera persona de forma indirecta.

En historias de Instagram anteriores, la influencer criticó: “Hubieran sentado el orto a buscar el cerrojo de cámaras y podían resolver hace varios días, y no llegar al punto de no saber si están vivas, secuestradas, o que pasó con ellas. Media pila, lo que quieren, lo encuentran rapidito manga de inoperantes (sic)”.

Junto a la fotografía de la búsqueda por la entonces desaparición de las tres jóvenes, Rial añadió: “Desaparecieron el 19 y estamos a 24 y si la familia no hubiese aparecido en la tele la justicia como siempre no hace nada”.

“Ah pero le roban a una famosa modelo o alguien con poder y plata y a las pocas horas tenés las caras de las personas, detenidos y recuperación de pertenencias. La justicia argentina”, se quejó.

Fuente: Noticias Argentinas.