Con el crespense Emiliano Stang, confirmaron los binomios para los 200 Km de Buenos Aires

El crespense compartirá la conducción de su auto con Antonio García, tres veces ganador de la prueba.

Con la presencia del entrerriano Emiliano Stang (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia), se confirmaron los binomios para la 19ª edición de los 200 kilómetros de Buenos Aires que se disputarán del viernes al domingo próximo en el autódromo Oscar y Juan Gálvez.

En esta ocasión, el piloto crespense tendrá como compañero a Antonio García, tres veces ganador de la tradicional competencia y campeón argentino de TC2000 Series 2016. Serán uno de los 17 binomios distribuidos en 10 equipos.

La competencia del Turismo Competición 2000 estará acompañada por el 31º Campeonato Argentino de Top Race YPF INFINIA, el Campeonato Argentino de Fórmula Nacional y la Fiat Competizione.

Entre los invitados se destacan Santiago Urrutia, piloto de la República Oriental del Uruguay, que hará binomio con el dos veces ganador de los 200 Km, Matías Rossi con el Toyota Corolla Cross GR-S #117 (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia).

Además, estará presente el campeón del TCR Español y protagonista del TCR World Tour, Ignacio Montenegro. El de Rada Tilly será el invitado del cuatro veces ganador de los 200 Km de Buenos Aires y Tetracampeón Argentino de TC2000, Leonel Pernía con la Honda ZR-V #1 (Honda YPF Racing). Otro piloto que se destaca en el equipo que comanda Sebastián Martino es Diego Ciantini, que compartirá la butaca del Honda ZR-V #85 de Tiago Pernía.

El YPF Elaion Auro Proracing tendrá dos invitados de lujo: Franco Vivian en la Chevrolet Tracker #57 contará con la presencia de Rafael Morgenstern, un piloto que forma parte de la historia del TC2000 y quien vuelve a la categoría en esta carrera tradicional. Facundo Aldrighetti contará en la Chevrolet Tracker #83 con la presencia internacional de Leandro Juncos. El piloto radicado en Indianapolis, Estados Unidos, con experiencia en el GB4 Championship Británico, tendrá su estreno en un auto con techo y lo hará en el revolucionario TC2000 de los SUV de 500 hp de potencia.

Por su lado, el tricampeón Argentino de TC2000 Gabriel Ponce de León conformará una dupla con un apellido histórico de la categoría como lo es Tomás Cingolani. El piloto de Junín, ganador de la 1º Edición de los 200 Km en 2004, compartirá el evento del año con el representante de 9 de Julio con quien buscará ganar con el Toyota Corolla Cross #32 (Corsi Sport).

Además de Urrutia, Uruguay tendrá otros 4 representantes: Juan Ignacio Teske será el invitado de Marcelo Ciarrocchi (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA), Rodrigo Aramendia estará junto a Franco Morillo (Proracing) y la dupla ciento por ciento uruguaya compuesta por Enrique Maglione y Juan Manuel Casella (Halcón Motorsport). Mientras que Ecuador dirá presente en los 200 Km de Buenos Aires con Christian Vallejo que compartirá la butaca con Tomás Fernández (Corsi Sport).