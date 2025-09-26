Agustina Aguilar presenta en el Centro Cultural Roma su nuevo unipersonal de stand up

La comediante Agustina Aguilar llegará a Santa Fe este domingo 28 de septiembre para presentar "Metanoia", su nuevo espectáculo de stand up. La función está prevista para las 21 en el espacio cultural ubicado en San Jerónimo 2673. El show propone un recorrido por situaciones cotidianas atravesadas por la ironía y el humor, donde la artista pone en escena fracasos, vergüenzas y experiencias personales, con el objetivo de reírse de las propias vivencias junto al público.

Aguilar nació en Buenos Aires en mayo de 1989 e inició su camino en la comedia en 2011 en Paseo La Plaza. Desde entonces desarrolló una creciente trayectoria en el género del stand up, formándose con referentes como Pablo Picotto, Juan Barraza y Martín Pugliese. Fue seleccionada en varias oportunidades para el Festival Ciudad Emergente, en las ediciones de 2012, 2014 y 2017, y llevó su humor a escenarios internacionales, entre ellos el Barcelona Comedy Club y el Madrid Comedy Club, donde se presentó en 2017.

En televisión, participó en programas dedicados al humor como La Noche (C5N) y Hora de Reír (Canal 9). También tuvo intervenciones radiales, entre ellas la apertura del programa Casi Famosos en Rock & Pop, y la conducción de Viernes y te vas en Radiomano. En paralelo, desarrolló propuestas propias como su unipersonal "Esto tampoco me hace feliz" y más recientemente "The Agustina Show", con el que recorrió distintas localidades a lo largo y ancho del país.

En este nuevo show, Aguilar propone una mirada personal sobre experiencias comunes, como la educación polimodal y la maternidad en tiempos actuales, utilizando el humor como recurso central para hablar de los cambios, las dificultades y las adaptaciones que la vida impone.

Entradas disponibles en este enlace.